Поиск

Саудовская Аравия сообщила об атаке на ее энергетические объекты на юге страны

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что утром во вторник были атакованы несколько энергетических объектов и установок в южном регионе королевства, есть пострадавшие.

По данным ведомства, атаки были осуществлены йеменскими хуситами.

В заявлении, опубликованном в соцсети X, говорится, что атаки вызвали пожары на нескольких объектах, временно приостановлены некоторые операции. Власти занимаются обеспечением безопасности объектов, персонала и непрерывности работы.

Ущерб оценивается, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отмечается в заявлении.

Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ намерена достигать своих целей на поле боя, если Запад не идет на компромиссы по Украине

Финляндия завершила строительство двухсоткилометрового забора на границе с РФ

 Финляндия завершила строительство двухсоткилометрового забора на границе с РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Трамп считает, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть в США резко упадут

 Трамп считает, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть в США резко упадут

Визит папы римского Льва XIV в Дженаццано увековечили фреской

 Визит папы римского Льва XIV в Дженаццано увековечили фреской

Иран пригрозил США полной блокадой Ормузского пролива в ответ на экономические санкции

Великобритания объявит о запрете торговли с израильскими поселениями

 Великобритания объявит о запрете торговли с израильскими поселениями

Число перехваченных США судов после возобновления блокады Ирана достигло 94

 Число перехваченных США судов после возобновления блокады Ирана достигло 94

На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение от линии "Ферросплавная-1"

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11621 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3672 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов