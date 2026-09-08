Саудовская Аравия сообщила об атаке на ее энергетические объекты на юге страны

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что утром во вторник были атакованы несколько энергетических объектов и установок в южном регионе королевства, есть пострадавшие.

По данным ведомства, атаки были осуществлены йеменскими хуситами.

В заявлении, опубликованном в соцсети X, говорится, что атаки вызвали пожары на нескольких объектах, временно приостановлены некоторые операции. Власти занимаются обеспечением безопасности объектов, персонала и непрерывности работы.

Ущерб оценивается, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отмечается в заявлении.