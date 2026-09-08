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Финляндия завершила строительство двухсоткилометрового забора на границе с РФ

Финляндия завершила строительство двухсоткилометрового забора на границе с РФ
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия завершила строительство забора длиной 200 километров на границе с Россией.

"Финляндия, будучи государством-членом Шенгенской зоны, несет свою долю ответственности за безопасность внешних рубежей. Забор - это не просто символическое сооружение, а практическая и необходимая часть пограничной безопасности Финляндии", - приводит телерадиовещатель Yle слова министра внутренних дел страны Мари Рантанен.

По словам Рантанен, барьерный забор на восточной границе необходим, поскольку ситуация с безопасностью в Европе значительно изменилась. Она не исключила, что на границе с Россией придется построить дополнительные участки ограждения.

Глава МВД сообщила, что Финляндия не открывает пограничные переходы на границе с Россией, "поскольку ситуация с угрозой на восточной границе не изменилась".

Строительство забора велось с марта 2023 года. Всего было построено 200 километров ограждения высотой 4,4 метра с системами технического наблюдения и дорожной сети в десятках разных мест на восточной границе, длина которой превышает 1300 километров. Самые длинные участки ограждения находятся на юго-востоке Финляндии.

Власти Финляндии с 2023 года неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на границе с Россией, мотивируя это, по их словам, организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как организованные Россией "гибридные атаки" и как угрозу безопасности.

Представители властей неоднократно заявляли, что граница с Россией будет закрыта "до особого распоряжения".

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