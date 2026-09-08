В РФ сообщили о поражении в Киевской области авиабазы ВСУ "Васильков" и склада ГСМ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по украинской авиабазе"Васильков" и складу горюче-смазочных материалов в Киевской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"В Киевской области поражены авиабаза ВСУ "Васильков", склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также ударом поражен центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в населенном пункте Мархалевка.