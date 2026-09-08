В США обсуждали сокращение присутствия на Ближнем Востоке при завершении конфликта с Ираном

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Представители военного сообщества и разведки США в частных беседах поднимали вопрос сокращения количества персонала и объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтону удастся завершить иранский конфликт, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"В офисах военного и разведывательного сообществ велись недавно неофициальные обсуждения об уменьшении количества людей и объектов, развернутых на Ближнем Востоке, если администрации Трампа удастся завершить иранский конфликт", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам телеканала, американские военные в настоящее время оценивают, как можно усилить оборонительные возможности тех сил, которые, как ожидается, останутся в регионе после завершения военных действий. В частности, по словам источников, рассматривается возможность перемещения некоторых объектов под землю для лучшей защиты от ракетных и беспилотных атак.

CNN отмечает, что после терактов 11 сентября 2001 года США значительно расширили постоянное присутствие своих военных и разведывательных структур для "ведения войн и нанесения ударов в нескольких странах: Ираке, Афганистане, Сирии, Иране, Йемене, Ливии".

Согласно данным телеканала, в настоящее время на Ближнем Востоке размещено около 50 тыс. американских военных, а также большое количество военной техники.