Узбекистан запустил пилот по использованию стейблкоинов в качестве платежного средства

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана совместно с Центральным банком страны запустили пилотный проект по использованию стейблкоинов в качестве платежного средства.

По информации НАПП, пилотный проект реализуется в рамках исполнения указа президента республики "О мерах по дальнейшему развитию сферы финансовых услуг в Узбекистане" с целью апробирования использования стабильных токенов в качестве средства платежа.

ООО Humo Digital, эмитент стейблкоина Humo (1 Humo приравнен к 1 узбекскому суму), по согласованию с Центральным банком зарегистрировано в качестве участника специального правового режима регулирования оборота стабильных токенов.

Пилотный проект подразумевает тестирование механизмов выпуска, обращения и погашения стейблкоинов Humo. Партнером в реализации данного проекта выступает АО Asterium (имеющее лицензии на организацию и осуществление деятельности криптодепозитария, криптобиржи и криптомагазина), а также банки и другие субъекты предпринимательства.

В рамках пилотного проекта предусматривается: выпуск стейблкоинов Humo, обеспеченных государственными ценными бумагами; использование Humo в качестве официального средства платежа и приема оплаты за товары (работы, услуги) на территории Узбекистана (в реализации пилотного проекта готовы принять участие более 20 представителей субъектов предпринимательства); интеграция банковской, процессинговой и блокчейн-инфраструктуры участников пилотного проекта для проведения расчетов с использованием Humo.

Планируемый срок реализации пилотного проекта - до трех лет, отмечает НАПП.

"Реализация данного пилотного проекта послужит дальнейшему стимулированию внедрения и использования передовых технологий для развития финансового сектора Республики Узбекистан", - добавляет агентство.