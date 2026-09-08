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Власти Аргентины подадут в суд на израильскую компанию за ее деятельность на Фолклендских островах

Власти Аргентины подадут в суд на израильскую компанию за ее деятельность на Фолклендских островах
Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Аргентины намерены подать в суд на дочерние компании израильской Navitas Petroleum из-за их инициатив по разработке углеводородов в районе Фолклендских островов, сообщает газета The Guardian

Согласно решению правительства, глава МИД страны Пабло Кирно займется подачей иска.

По мнению аргентинских властей, эти компании осуществляют деятельность на островах в нарушение законов Аргентины. Согласно сообщению агентства EFE, в канцелярии президента Аргентины отметили, что данные юрлица "якобы получили лицензии, выданные незаконным британским правительством на разработку и добычу углеводородов" в Северном бассейне Фолклендских островов.

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Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что введет санкции против нефтяных компаний, которые ведут деятельность на Фолклендских (Мальвинских) островах без разрешения Буэнос-Айреса.

Он отмечал, что острова являются аргентинскими "по истории и по закону". Он добавил, что "Великобритания оккупировала острова, изгнала аргентинские власти и установила там колониальный режим, который сохраняется до сих пор". По мнению Милея, жители островов являются "искусственно размещенным населением на узурпированной территории", и потому "не имеют законного права на самоопределение".

Спор о принадлежности Фолклендских островов идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Жертвами конфликта стали 649 аргентинских военных, 255 британских военных и три мирных жителя. Острова носят статус британской заморской территории, однако Аргентина считает их своей национальной территорией.

Аргентина Navitas Petroleum Фолклендские острова Израиль
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