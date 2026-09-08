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Власти Узбекистана утвердили перечень госактивов для приватизации

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил перечень крупных государственных активов для приватизации.

Согласно информации узбекских СМИ, крупнейшим банковским активом в списке стал "Туронбанк": на публичные торги планируется выставить 98,9% его акций. Министерству экономики и финансов страны поручено подготовить банк к приватизации с учетом степени его готовности и заключений международных консультантов.

Полностью планируется приватизировать страховую компанию Xalq sugurta - государству принадлежит 100% ее капитала. Кроме этого, власти Узбекистана в 2026-2027 годах планируют продать 100% авиакомпании Humo Air.

В транспортной отрасли на продажу выставят 90% Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов и 100% Андижанского механического завода, входящего в систему "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги").

Кроме того, предусмотрена продажа 91,83% "Узэкспоцентра", 79,27% Международного центра сотрудничества; 54,76% Ko-Ung Cylinder, 50% Kor-Ung Investment, 50% V-Gen Biopharma, 100% Inno Texnopark, 50% Ustudy, 51% O'zbek-Turk test markazi.

Отдельные условия установлены для Международного центра сотрудничества и "Узэкспоцентра". Их приватизация должна проводиться на основе концепций и условий продажи, согласованных с администрацией президента Узбекистана.

В перечень также включена принадлежащая государству доля в "Трастбанке", однако ее размер составляет лишь 0,001%. Этот пакет разрешено реализовать по биржевой котировке без отдельной оценки стоимости.

В список вошли и многочисленные торговые объекты. Планируется реализовать государственные доли в дехканских (сельскохозяйственных - ИФ) рынках и торговых комплексах Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областей. Во многих из них государству принадлежат контрольные пакеты.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана в рамках новой программы приватизации планируют выставить на продажу 1,3 тыс. объектов недвижимости на 100 трлн сумов (порядка $8,34 млрд). Программа будет включать приватизацию госдоли в 66 предприятиях.

По оценкам Fitch Ratings, в 2021-2025 годах в Узбекистане было приватизировано государственных активов на сумму около $5,1 млрд, в том числе в 2025 году - на $1,6 млрд.

Официальный курс на 8 сентября - 11,789 тыс. сумов/1$.

Узбекистан Шавкат Мирзиёев
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