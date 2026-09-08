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Лукашенко предложил Потанину более тесное сотрудничество с Белоруссией

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече в Минске предложил российскому бизнесмену Владимиру Потанину, руководителю компаний "Интеррос" и "Норникель", более тесное сотрудничество с Белоруссией.

"Учитывая, что "Интеррос" - это не только "Норильский никель", это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. Думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он детально вам довел основные направления развития Белоруссии и те точки, где мы можем сотрудничать", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент заявил, что Белоруссия открыта для сотрудничества.

"И мы хотели бы, чтобы ваша компания (успешная компания, даже в эти сложные времена) сотрудничала с Белоруссией", - отметил он, обращаясь к Потанину.

Потанин со своей стороны отметил, что общие планы в сотрудничестве с Белоруссией уже удается превращать в конкретные проекты.

"Я очень рад, что в ходе поездки удается общие планы превратить уже в конкретные проекты", - сказал глава "Норникеля", слова которого приводит БелТА.

Он добавил, что долго обдумывал перед приездом в Белоруссию, какие сферы представляют взаимный интерес для сотрудничества. "Поверьте, мы серьезно рассматривали все возможности", - отметил Потанин.

Как сообщалось, БЕЛАЗ и "Норникель" накануне подписали соглашение о сотрудничестве. Цель - объединение усилий по развитию научного и технологического потенциала для создания горной техники нового поколения, внедрения беспилотных технологий для горной добычи и других инноваций. Предусматривается создание совместного предприятия для реализации этих планов, а также предприятия с полнопрофильной ремонтной базой с целью развития производства, ремонта и обслуживания подземной горной техники.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Потанин Интеррос Норникель
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