Эйфелева башня открылась после забастовки из-за дискриминации женского персонала

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Эйфелева башня возобновила работу в Париже во вторник после забастовки в связи с отстранением женского персонала на время, когда достопримечательность посещала делегация социально-духовной индуистской организации BAPS, сообщает Associated Press.

Делегация поднялась на башню в субботу, а в воскресенье делегаты посетили открытие индуистского храма в департаменте Сена и Марна.

Перед визитом руководство Эйфелевой башни сообщило сотрудникам, что в делегации попросили исключить ее контакты с персоналом женского пола. В понедельник работники объявили забастовку в знак протеста против такого отношения, что привело к закрытию башни для посетителей.

Индуистская организация, со своей стороны, разместила заявление, в котором принесла "извинения всем, кого эта ситуация ранила и кому принесла неудобства". В то же время в организации отметили, что, по их данным, "никогда и никому не было отказано в доступе к Эйфелевой башне".

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар назвал произошедшее неприемлемым и объявил, что в ближайшее время начнется расследование инцидента.