Поиск

Эйфелева башня открылась после забастовки из-за дискриминации женского персонала

Эйфелева башня открылась после забастовки из-за дискриминации женского персонала
Фото: AP/TAСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Эйфелева башня возобновила работу в Париже во вторник после забастовки в связи с отстранением женского персонала на время, когда достопримечательность посещала делегация социально-духовной индуистской организации BAPS, сообщает Associated Press.

Делегация поднялась на башню в субботу, а в воскресенье делегаты посетили открытие индуистского храма в департаменте Сена и Марна.

Перед визитом руководство Эйфелевой башни сообщило сотрудникам, что в делегации попросили исключить ее контакты с персоналом женского пола. В понедельник работники объявили забастовку в знак протеста против такого отношения, что привело к закрытию башни для посетителей.

Индуистская организация, со своей стороны, разместила заявление, в котором принесла "извинения всем, кого эта ситуация ранила и кому принесла неудобства". В то же время в организации отметили, что, по их данным, "никогда и никому не было отказано в доступе к Эйфелевой башне".

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар назвал произошедшее неприемлемым и объявил, что в ближайшее время начнется расследование инцидента.

Париж Эйфелева башня BAPS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

 Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

Эйфелева башня открылась после забастовки из-за дискриминации женского персонала

 Эйфелева башня открылась после забастовки из-за дискриминации женского персонала

Американского посла вызвали в МИД Исландии из-за публикации Трампа

Во Франции из музея украли три картины Ренуара

Власти Венгрии решили выслать 10 российских дипломатов

 Власти Венгрии решили выслать 10 российских дипломатов

Власти Аргентины подадут в суд на израильскую компанию за ее деятельность на Фолклендских островах

 Власти Аргентины подадут в суд на израильскую компанию за ее деятельность на Фолклендских островах

РФ намерена достигать своих целей на поле боя, если Запад не идет на компромиссы по Украине

Финляндия завершила строительство двухсоткилометрового забора на границе с РФ

 Финляндия завершила строительство двухсоткилометрового забора на границе с РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Трамп считает, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть в США резко упадут

 Трамп считает, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть в США резко упадут
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11621 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3672 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов