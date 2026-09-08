Во Франции из музея украли три картины Ренуара

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Во французской коммуне Кань-сюр-Мер (регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег) из "Музея Ренуара" украли три полотна художника-импрессиониста Пьер-Огюста Ренуара, сообщает во вторник телеканал BFM TV.

На записях с камер наблюдения видно, как двое злоумышленников вырезают картины из рам. Сигнализация сработала в 05:50 (06:50 по московскому времени). Подозреваемые скрылись с места преступления до прибытия полиции.

Покидая место происшествия, они бросили одну из четырех картин, сообщил мэр коммуны Бриан Массон. Он отметил, что украденные произведения искусства оцениваются в 9 млн евро. Мэр назвал кражу "посягательством на особенно ценное наследие" страны. Музей закрыли на неопределенный срок.

По данным телеканала France Info, в саду музея нашли "Портрет мадам Стефан Пишон". Согласно этой информации, злоумышленникам удалось украсть следующие картины: "Мадам Колонна Романо", "Девушка у колодца" и "Коко читает".

За последний год Франция познала череду ограблений. В октябре 2025 года группа из четырех человек украла из Лувра восемь ювелирных изделий стоимостью 88 млн евро. Украшения до сих пор не найдены. В июле 2026 года из музея ювелирных изделий в коммуне Винжен-сюр-Модер (регион Гранд-Эст) похитили украшения стоимостью более 4,5 млн евро. Кроме того, из археологического музея в коммуне Шатийон-сюр-Сен (регион Бургундия - Франш-Конте) украли золотое колье, которому около 2,5 тыс. лет.