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В ЕС считают израильские поселения на палестинских землях помехой прекращению конфликта

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Европейском союзе вновь подтвердили позицию Брюсселя о незаконности по международному праву израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.

"Поселения представляют собой препятствие для мира и для жизнеспособности решения о сосуществовании двух государств (...). Мы постоянно призывали Израиль прекратить любое расширение поселений, и мы будем с большим вниманием следить за выполнением распоряжения премьер-министра (Биньямина - ИФ) Нетаньяху о ликвидации незаконных поселенческих форпостов на оккупированном Западном берегу Иордана", - заявил во вторник на брифинге в Брюсселе Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Пресс-секретарь напомнил, что ЕС принял санкции против экстремистски настроенных поселенцев и их организаций в рамках глобального санкционного режима ЕС в области прав человека. Эти меры распространяются на 12 физических лиц и девять организаций. Представитель Каллас добавил, что "дополнительные предложения по санкциям находятся на стадии обсуждения и в настоящее время рассматриваются в Совете ЕС".

Аль-Ануни также затронул тему дискуссий в ЕС относительно предложений Еврокомиссии (ЕК) о запрете импорта в Евросоюз продукции из израильских поселений.

"В ходе обсуждения различных вариантов на последнем официальном заседании Совета ЕС по иностранным делам в июле не было достигнуто четкого результата. Ни один из предложенных комиссией вариантов не получил явного большинства голосов, и, следовательно, государства-члены должны сами решать, какие шаги предпринять дальше", - пояснил представитель главы европейской дипломатии, отвечая на соответствующий вопрос.

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