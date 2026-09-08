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Страны ЕС разрешили Украине приобрести на выделяемые ей средства ракеты для Patriot

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала во вторник договоренность стран Евросоюза о возможности использования Украиной части выделяемых ей на оборонные нужды средств ЕС для закупки ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных систем Patriot.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО (Марком - ИФ) Рютте я приветствую соглашение государств-членов о предоставленном Украине исключении: возможности закупки важнейшей продукции для зенитно-ракетных комплексов Patriot", - заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен сообщила, что следующий транш в размере 3,2 млрд евро будет предназначен для защиты воздушного пространства Украины.

"Это в дополнение к 8,4 млрд евро, уже выделенным в рамках кредита на поддержку Украины, в том числе на противовоздушную оборону", - уточнила председатель Еврокомиссии.

ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен Украина
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