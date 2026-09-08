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В Румынии предотвращена диверсия, ответственность за которую спецслужбы возложили на РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Информационная служба Румынии (основная спецслужба страны) сообщила во вторник о предотвращении диверсионной операции, ответственность за которую она возложила на Россию.

Румынское радио приводит слова пресс-секретаря спецслужбы Овидиу Маринчи, который сообщил, что "с февраля 2026 года, гражданин России находился под наблюдением румынской разведки в рамках масштабного расследования попыток диверсий, зафиксированных на фото- и видеоматериалах".

По словам представителя Информационной службы, "полученные данные указывают на схему, аналогичную действиям, предотвращенным в Румынии в 2024 и 2025 годах".

Маринча отметил, что эти материалы подозреваемый получал "в центрах связи и на военных базах, используемых союзниками по НАТО, а также в штаб-квартирах учреждений национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности, а также на объектах критической инфраструктуры".

Румыния РФ НАТО
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