Канада и 11 стран Европы объявили о планах по торговым ограничениям против израильских поселений

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Несколько европейских стран и Канада намерены ввести торговые ограничения в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении на сайте МИД Британии.

"Сегодня Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Британия заявляют о намерении ввести национальные и/или поддержать европейские ограничения на торговлю с незаконными согласно международному праву поселениями", - отмечается в заявлении ведомства.

Западные СМИ отмечают, что ограничения затронут физические лица и компании, предоставляющие услуги в области строительства, финансирования или недвижимости.

В МИД также подчеркивают, что ситуация в регионе ухудшается в том числе из-за "неприемлемого решения правительства Израиля о публикации тендеров на проект поселения Е1", который подразумевает, в частности, строительство более 1,2 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан.

"В ближайшие месяцы мы введём ограничения на торговлю товарами с поселениями на Западном берегу, которые являются незаконными согласно международному праву", - написала в свой черед министр иностранных дел Канады Анита Ананд в X.

Проект E1 – это участок земли площадью около 12 кв. км, расположенный между восточной – арабской – частью Иерусалима и израильским поселением Маале-Адумим, рядом с арабскими поселками и кварталами.

Этот проект был фактически заморожен с начала 2010-х годов. В 2010 году Израиль объявил о планах строительства в этом районе, что вызвало серьезную международную реакцию, вследствие которой строительство было приостановлено. Проект рассматривался как крайне спорный и чувствительный для мирного процесса.

В августе 2025 года израильские ведомства одобрили возобновление и застройку территории, что привело к протестам и требованиям международных лидеров отменить эти решения.