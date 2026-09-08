Кувейт использует различные методы для продолжения поставок нефти по морю

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кувейт не прекращает экспорт нефти, несмотря на риски и сложности при ее поставках из-за конфликта в регионе, заявил генеральный директор по международному маркетингу Кувейтской нефтяной корпорации (Kuwait Petroleum Corporation, KPC) шейх Наваф ас-Сабах.

"Мы можем поставить товар всем клиентам, но в некоторых случаях объем не тот же, что раньше", - приводит Bloomberg его слова с конференции Asia Pacific Petroleum Conference в Сингапуре.

Частью нефть перегружают с судна на судно вне Ормузского пролива, в других случаях компания использует собственные суда или зафрахтованные. Он отметил, что покупателям приходится платить KPC больше в случае провоза нефти через Ормузский пролив из-за рисков; клиентам, которые предпочтут получить груз в Персидском заливе, предоставят скидку. Он добавил, что также KPC изучает возможность поставок альтернативными маршрутами, в обход Ормузского пролива, в том числе через Саудовскую Аравию и ОАЭ.

По данным Bloomberg, поставки нефти Кувейта восстановились примерно до 1 млн баррелей в день, это практически две трети от показателя в 1,6 млн, который отмечался в 2025 году.

Вместе с тем, отмечает агентство, оценки того, сколько нефти и нефтепродуктов проходят через Ормузский пролив теперь каждый день разнятся - от 7 млн до 10 млн баррелей. При этом до начала конфликта США и Ирана через Ормузский пролив ежедневно транспортировали 20 млн баррелей, напоминает Bloomberg.