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США ввели санкции против иранского авиасектора и аффилированных с ним структур

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 36 организаций, поддерживающих иранский авиационный сектор, который власти Ирана используют для переброски оружия, персонала и незаконных грузов, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник ведомством.

В документе отмечается, что эти меры направлены также против подставных компаний, иностранных посредников и обходных маршрутов перевалки, которые Иран использует для получения самолетов американского производства и секретных технологий.

В рамках принятых мер OFAC обратило внимание и на фирмы из третьих стран, которые способствуют деятельности Mahan Air.

"Сегодня мы ввели санкции против компаний, которые продолжают поддерживать авиакомпанию Mahan Air. Пусть это послужит предупреждением для всех, кто ведет дела с оставшимися иранскими авиакомпаниями - вы рискуете быть отрезанными от глобальной финансовой системы", - прокомментировал меры американских властей глава Минфина США Скотт Бессент.


США Иран Mahan Air
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