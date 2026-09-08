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МИД Боснии и Герцеговины объявил персоной нон-грата двух сотрудников посольства Сербии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Военному атташе и советнику, курирующему дела спецслужб при посольстве Сербии в Боснии и Герцеговине (БиГ), Милану Дулановичу и Дарко Максимовичу во вторник предписано покинуть страну в течение 48 часов, сообщает Федеральное телевидение БиГ.

Объясняя причины решения, глава МИД БиГ Эльмедин Конакович сослался на высказывания этих представителей дипкорпуса после смерти бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которого боснийские мусульмане считают военным преступником.

Кроме того, Конакович объявил об отзыве согласия на подписание декларации о добрососедских отношениях и региональном сотрудничестве с Сербией, которая должна была быть подписана 1 октября в Черногории.

Накануне глава МИД БиГ заявил: "Если бы я мог, я бы прямо сейчас разорвал дипломатические отношения с Сербией. Всё, что я могу сделать, так это свести отношения к минимуму. Мы выведем всех, кого сможем, мы перенесем консульские дела в Загреб (Хорватия) и Подгорицу (Черногория)".

Решение Конаковича последовало за церемонией прощания и похоронами Младича в Белграде с государственными и военными почестями. Боснийские мусульмане считают Младича военным преступником, который нес ответственность за события в Сребренице в июле 1995 года. Согласно официальной версии, тогда в результате действий армии боснийских сербов погибли около 8 тыс. боснийских мусульман.

Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-95 гг.). В понедельник его похоронили на белградском кладбище "Топчидер" с соблюдением всех государственных и воинских почестей.


БиГ Босния и Герцеговина Сербия Ратко Младич
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