Лавров назвал разумной позицию США по выборам на Украине

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американцы занимают разумную позицию по выборам на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"От американцев слышать возражения против выборов было бы вообще странно – каждые два года "вынь да положь" проведите выборы. Американцы здесь тоже проявляют реализм", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

В свою очередь Европа, по словам Лаврова, нацелена на сохранение власти на Украине.

"Это европейский план. Я не вижу, как российский народ может принять такую развязку", - заключил глава МИД РФ.