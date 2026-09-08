Лавров не исключил проведения трехсторонней встречи лидеров РФ, США и КНР на саммите АТЭС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил проведение встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре нынешнего года в Китае.

"Это не американское, не китайское, не российское пожелание. Это, если хотите, политический опыт. Когда три лидера трех крупнейших мировых держав – и экономических, прежде всего, если говорить о Китае, и военных, если говорить о России и Соединенных Штатах – оказываются в одно время в одном месте, то грош цена тому политологу, который не будет сопоставлять "А+Б". Мне кажется, всё так", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

Говоря о реальных шансах на встречу глав государств, министр продолжил: "Нисколько не сомневаюсь, что президент России, если такая возможность будет предложена (это будет в Шэньчжэне), наши китайские хозяева будут организовывать программу, если она позволит и такое предложение поступит, не исключаю и даже более чем уверен, что наш президент не откажется от такой возможности".

Саммит АТЭС в Китае пройдет в ноябре этого года.