В ВМС Израиля заявили о готовности пресечь попытки изменить баланс сил в Средиземном и Красном морях

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Израиль предпринимает меры в связи со стремлением иных сил кардинальным образом изменить ситуацию в Средиземном и Красном морях, заявил на церемонии выпуска морских офицеров командующий ВМС Израиля вице-адмирал Эяль Харель.

"Харель обратился к тем, кто намерен изменить баланс сил в Средиземном море и в Красном море и сказал, что Израиль видит такие действия, отслеживает их и готовится", - сообщает The Times of Israel.

"ВМС не примут реальность, при которой свободе действий Государства Израиль или стратегическим интересам в национальной морской зоне могут угрожать", - отметил Харель.

В свою очередь The Times of Israel отмечает, что предупреждение командующего, скорее всего, были адресованы Турции и хуситам.

Кроме того, присутствовавший на церемонии начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что к началу декабря в ЦАХАЛ должен появиться новый вид вооруженных сил, который будет отвечать за быстро развивающуюся сферу беспилотных систем и технологий искусственного интеллекта. По его словам, ЦАХАЛ будет внедрять роботизированные комплексы для действий на суше, на море и в воздухе.

"ВМС также извлекут преимущества от интеграции передовых и автономных систем для действий на поверхности моря и под водой", - добавил Замир.