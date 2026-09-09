Поиск

Данные выезжающих через белорусскую границу будут передаваться в единую систему

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Автомобильных перевозчиков обяжут передавать информацию о выезжающих за границу Белоруссии пассажирах в единую государственную информационную систему. Это предусмотрено постановлением белорусского Минтранса, опубликованным в среду на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, автоперевозчики будут передавать в систему фамилию, собственное имя, отчество пассажира, пол, дату рождения, данные о гражданстве (подданстве) пассажира, название и номер документа, на основании которого приобретен проездной документ, срок его действия.

Доступ к данным о пассажирах будет предоставляться органам пограничной службы и иным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Требование затрагивает всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров, предполагающие пересечение пассажирами государственной границы Белоруссии. Постановление вступит в силу с 1 октября 2027 года.

Аналогичные данные в настоящее время передаются авиаперевозчиками в автоматизированную информационную систему персональных данных пассажиров воздушных судов, железнодорожными перевозчиками - в единую межгосударственную автоматизированную систему управления, бронирования, продажи билетов и контроля за пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 9 сентября

Силы ПВО Иордании сбили 18 выпущенных по королевству иранских ракет

 Силы ПВО Иордании сбили 18 выпущенных по королевству иранских ракет

Трамп считает, что популисты в Германии на подъеме

Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

 Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

В Иране заявили, что атаковали два эсминца ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по местам базирования истребителей США в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по местам базирования истребителей США в Иордании

США уничтожили пять танкеров КСИР в ответ на обстрел своего корабля

Рубио считает возможным разработать дальнейшие инициативы по украинскому урегулированию

 Рубио считает возможным разработать дальнейшие инициативы по украинскому урегулированию

Штаты ударили по иранским танкерам после попытки атаки на американские корабли

США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11632 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3684 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов