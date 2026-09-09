Данные выезжающих через белорусскую границу будут передаваться в единую систему

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Автомобильных перевозчиков обяжут передавать информацию о выезжающих за границу Белоруссии пассажирах в единую государственную информационную систему. Это предусмотрено постановлением белорусского Минтранса, опубликованным в среду на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, автоперевозчики будут передавать в систему фамилию, собственное имя, отчество пассажира, пол, дату рождения, данные о гражданстве (подданстве) пассажира, название и номер документа, на основании которого приобретен проездной документ, срок его действия.

Доступ к данным о пассажирах будет предоставляться органам пограничной службы и иным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Требование затрагивает всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров, предполагающие пересечение пассажирами государственной границы Белоруссии. Постановление вступит в силу с 1 октября 2027 года.

Аналогичные данные в настоящее время передаются авиаперевозчиками в автоматизированную информационную систему персональных данных пассажиров воздушных судов, железнодорожными перевозчиками - в единую межгосударственную автоматизированную систему управления, бронирования, продажи билетов и контроля за пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте.