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Нетаньяху подаст в суд на "Гаарец" за утверждения о том, что его предупреждали об атаке ХАМАС 7 октября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение подать в суд на газету "Гаарец" после статьи с утверждениями о том, что руководство ОАЭ предупреждало его лично о готовящейся атаке ХАМАС незадолго до 7 октября 2023 года.

"Премьер поручил своим адвокатам подать иск о клевете в отношении газеты "Гаарец", - говорится в сообщении, размещенном в аккаунте Нетаньяху в соцсети Х.

Он назвал ложью публикацию издания и отметил, что с начала сентября по 7 октября 2023 года между ним и президентом ОАЭ не состоялось ни одного разговора. По словам Нетаньяху, статья "Гаарец" является "частью предвыборной кампании левых сил" и таких "лживых обвинений еще будет немало".

Накануне издание "Гаарец" сообщило со ссылкой на информацию из книги, написанной журналистами Шломи Эльдаром и Рут Юваль, что в конце сентября 2023 года Нетаньяху провел 45-минутный телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Президент ОАЭ тогда предупредил израильского премьера, что лидер ХАМАС Яхья Синвар планирует масштабные действия против Израиля.

При этом, как писало издание, Нетаньяху в свою очередь заверил, что Израиль контролирует ситуацию в Газе и что любые шаги, которые может предпринять ХАМАС, будут, вероятно, на Западном берегу. Нетаньяху также указал, что Израиль "готов к любому сценарию". По информации "Гаарец", после получения данной информации Нетаньяху не проинформировал руководство служб безопасности Израиля о полученной из ОАЭ информации и вообще "ничего с ней не сделал".

Со своей стороны, радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает в среду, что, по ее данным, израильские спецслужбы получали предупреждения об опасности насчет сектора Газа и от Египта. Однако в том случае египетская сторона не уточняла, в чем именно может заключаться угроза.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 сентября 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
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