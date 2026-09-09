Досрочное голосование на выборах в Госдуму организуют в Триполи, Гюмри и Хошимине

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет организовано в Триполи, Гюмри и Хошимине, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.

"Предлагается также разрешить провести досрочное голосование всех избирателей на участке 8438, образованном в городе Триполи в Ливии, а также досрочное голосование отдельных групп избирателей участковыми комиссиями номер 8031 в городе Гюмри, Армения, и номер 8070 в городе Хошимин во Вьетнаме", - сказал Андреев на заседании ЦИК.

По его словам, эти участки предлагается добавить "в дополнение к тому перечню участков за рубежом, на которых ЦИК 31 августа уже согласовала проведение досрочного голосования".

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд – с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.