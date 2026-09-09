Российские избиратели за рубежом смогут проголосовать на выборах в ГД на 333 участках

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Голосование для российских избирателей за рубежом на выборах депутатов Госдумы девятого созыва будет организовано на 333 избирательных участках в 152 странах, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.

"Голосование избирателей, проживающих или находящихся за пределами Российской Федерации, будет организовано на 333 избирательных участках в 152 иностранных государствах, включая в том числе и семь участков, образованных на территории города Байконур", - сказал Андреев на заседании ЦИК в среду.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.