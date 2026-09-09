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Мерц отменил назначенный с Трампом разговор после его поста с поздравлением АдГ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал проводить телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который планировался на среду, сообщает газета The Guardian.

Издание отмечает, что такое решение Мерц принял после того, как ранее глава Белого дома публично приветствовал победу оппозиционной немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии-Анхальт.

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При этом, представитель правительства Мерца не стал отвечать на вопрос, действительно ли есть взаимосвязь между этими двумя аспектами. Однако он подчеркнул, что канцлер неоднократно выступал против "вмешательства извне или комментирования внутренних политических процессов, в том числе выборов".

Ранее Трамп заявил, что немецкие популисты на подъеме и не намерены терпеть действующие в стране миграционные законы. "Грандиозный вечер недавно был у популистской партии в Германии. Они наконец устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил и норм, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть!" - написал Трамп в Truth Social.

"Альтернатива для Германии" победила на региональных выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, которые прошли в воскресенье. Согласно данным региональной избирательной комиссии, АдГ получила 43,8% голосов. Это более чем в два раза превышает результат пятилетней давности в этом регионе. Однако партия не смогла занять большинство мест в ландтаге: у нее 39 мест из 83.

Тем временем Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца набрал всего 17,2% голосов, потеряв почти половину поддержки, и получает 15 мест в ландтаге.

Германия Фридрих Мерц США Дональд Трамп Альтернатива для Германии
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