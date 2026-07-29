Израиль полагает, что Иран ведет обогащение урана под горой Пикакс

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Руководство Израиля полагает, что Иран прячет ядерные центрифуги под горой Пикакс (Кух-е Коланг) и продолжает там обогащать уран, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

"Под этой горой есть центрифуги, и сейчас ведется обогащение урана", - сказал собеседник издания.

По его словам, Израиль не верит, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена. Источник также подчеркнул, что Израиль готов помешать любым попыткам Тегерана восстановить ядерную программу или его ракетный арсенал.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 июля обсуждали в том числе и продолжение перспектив противостояния с Ираном. По данным Axios, обсуждались варианты заключения соглашения с Тегераном, поддержания морской блокады вместе с ужесточением санкций, а также возобновление и усиление ударов по Ирану. По словам источника портала, Нетаньяху выразил Трампу свое скептическое отношение к возможности добиться соглашения с Ираном.

Ранее глава публичной дипломатии в канцелярии израильского премьера Ципи Хотовели сообщила, что вопрос о горе Пикакс, под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, на встрече не поднимался.