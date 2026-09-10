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Российские военные приступили к зачистке села Гоптовка в Харьковской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о начале зачистки перешедшего под контроль российских войск села Гоптовка Дергачевского района Харьковской области.

Согласно сообщению ведомства, выдавив украинские силы за пределы села, военнослужащие группировки войск "Север" приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории.

По данным Минобороны РФ, в Гоптовке и её окрестностях украинские военнослужащие размещали расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БПЛА.

В министерстве сообщили, что контроль над селом обеспечили действия штурмовых подразделений 1431-го мотострелкового полка 20-го отдельного разведывательного батальона 11-го армейского корпуса группировки войск "Север". Российские военнослужащие под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников сломили сопротивление ВСУ, зашли в село и закрепились в нем.

Также в четверг Минобороны РФ сообщило, что в ходе продолжительных боев в Харьковской области под российский контроль перешло село Зарубинка. По данным ведомства, в ходе штурма села активно применялись артиллерийские системы. "Значительный вклад в достижение поставленных целей внесли подразделения войск беспилотных систем, которые осуществляли круглосуточное разведывательное обеспечение, предоставляли точные координаты для корректировки артиллерийского огня", - отметили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей", - подчеркнули в военном ведомстве.

Минобороны РФ Харьковская область Гоптовка
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