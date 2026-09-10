Politico узнало о просьбе США к союзникам по НАТО выйти из МУС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - США обратились к партнерам по НАТО с призывом прекратить участие в работе Международного уголовного суда (МУС), сообщает Politico со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ.

"США будут систематически подрывать возможности суда. (...) Мы настоятельно просим вас немедленно предпринять действия по выходу из МУС", - цитирует Politico документ, направленный американской стороной странам альянса.

Издание отмечает, что помимо призыва к выходу из МУС, в документе содержится рекомендация "изучить угрозу", которую, по мнению Вашингтона, суд представляет для стран альянса. Американская сторона призывает "публично осудить" его "чрезмерные полномочия" и "немедленно прекратить" любую материальную поддержку суда.

"Давайте покончим с этим фарсом с МУС раз и навсегда", - говорится в тексте.

По информации Politico, это - не единственная инициатива США в рамках НАТО, нацеленная против МУС. Так, по данным диписточников издания, в середине июля во время закрытого заседания постпредов стран НАТО в Брюсселе постпред США Мэтью Уитакер призвал коллег "демонтировать" суд и выйти из Римского статута - основополагающего документа МУС. По данным собеседников издания, Уитакер завершил свое выступление словами: "Мы будем внимательно следить за тем, кто на стороне США".

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС за действия в отношении Штатов и их союзников, включая Израиль. США не являются участником Римского статута и неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.