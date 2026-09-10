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В Омане считают, что экономическое давление США на Иран не приведет к соглашению

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Власти Омана полагают, что кампания США по усилению экономического давления на Иран не подтолкнет Тегеран к достижению соглашения с Вашингтоном, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источник.

"Оман, который ведет переговоры с Ираном о новом маршруте через Ормузский пролив, не видит признаков того, что экономическая кампания США склоняет Тегеран к заключению сделки, заявил знакомый с ситуацией дипломат", - информирует агентство.

При этом дипломат отметил, что позицию Омана разделяют несколько европейских стран - какие именно, источник не уточнил.

В августе США начали операцию "Экономический изгой", цель которой - усилить финансовую изоляцию Ирана и заставить его уступить в конфликте, начавшемся 28 февраля.

В среду президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном завершится после запланированных на ноябрь американских промежуточных выборов.

Однако позднее неназванный высокопоставленный представитель Ирана в беседе с Bloomberg заявлял, что у исламской республики нет иного выбора, кроме как продолжать боевые действия. Причина этому - возможное усугубление экономической ситуации из-за действий Вашингтона.

Высокопоставленные американские чиновники, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, считают, что конфликт с Ираном может затянуться до конца президентского срока Трампа, который истекает в январе 2029 года, передавало издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Хроника 28 февраля – 10 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман США Иран
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