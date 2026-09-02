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В Токио заявили, что не меняли позицию по вопросу заключения мирного договора с РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Японское правительство не меняло позицию в отношении заключения мирного договора с Россией и решения территориального вопроса, заявил в среду генсек кабмина Японии Минору Кихара.

"В политическом курсе, направленном на решение территориальной проблемы, на заключение мирного договора изменений нет, продолжим работать в том же направлении", - приводит телеканал NHK его слова.

При этом он отверг заявления, что Токио несет ответственность за ухудшение отношений Японии и России, назвал причиной такого развития событий украинский кризис.

Накануне президент РФ Владимир Путин возложил целиком на Токио ответственность за ухудшение российско-японских отношений и выразил сожаление и недоумение в связи с позицией Японии.

"Меня не удивила их позиция по моему посещению Курил, но меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений, мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений, это целиком и полностью на совести японского правительства", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Владимир Путин Япония
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