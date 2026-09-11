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Трамп считает, что не нуждается в одобрении Конгресса для выплат американцам по $5 тыс.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что ему не потребуется одобрение Конгресса для реализации обещания выплатить американцам по $5 тыс., если Республиканская партия после промежуточных выборов в ноябре победит в обеих палатах Конгресса США.

"Мы думаем, что нет. Я думаю, они (Конгресс - ИФ) согласятся, если нам это понадобится. Но мы считаем, что в этом нет необходимости", - сказал Трамп в интервью CBS News.

В миреТрамп пообещал американцам по $5 тыс. в случае победы республиканцев на выборахЧитать подробнее

Он подчеркнул, что США получили триллионы долларов в виде пошлин и других выплат.

"Сейчас в США насчитывается более $20 трлн долларов инвестиций в производственные предприятия и другие отрасли, что намного больше, чем когда-либо прежде", - отметил Трамп.

При этом президент США уточнил, что есть одно условие, связанное с выплатами $5 тыс., - деньги должны быть потрачены в США.

"Мы не хотим, чтобы эти деньги тратились в других странах. Мы считаем, что это действительно хорошая и популярная идея, которая станет отличным вливанием средств", - заявил Трамп.

Ранее в ходе выступления на съезде Республиканской партии в Техасе Трамп пообещал согражданам дивиденды, если партия победит в обеих палатах Конгресса США.

"Если победят республиканцы на выборах в Палату представителей и в Сенат США, в обе палаты, вы победите вместе с нами. Я выплачу дивиденды в размере $5 тыс. каждому взрослому гражданину США", - заявил президент США.

Дональд Трамп Конгресс Республиканская партия
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