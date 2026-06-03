Трамп считает тандем Рубио и Вэнса почти непобедимым на президентских выборах

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Если госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс будут в паре принимать участие в президентских выбора, их тандем будет практически невозможно победить, заявил New York Post президент Дональд Трамп .

"Я полагаю, что Джей Ди и Марко как команду было бы очень сложно победить, - сказал он. - Я наблюдаю за тем, как они работают вместе, они прекрасно ладят", - добавил американский лидер.

На президентских выборах в США кандидат выдвигается в паре с кандидатом в вице-президенты.

Следующие президентские выборы пройдут в 2028 году. Трамп ранее неоднократно выражал мнение, что на следующих выборах президента от республиканцев должны вместе баллотироваться Вэнс и Рубио. Некоторые СМИ отмечают, что между обоими политиками идет борьба за то, кто из них будет кандидатом именно в президенты. Рубио поддерживают многие конгрессмены-республиканцы в Вашингтоне, тогда как Вэнс считается скорее кандидатом не вашингтонских элит, а "провинциального" республиканского электората.