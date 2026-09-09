Путин и Трамп по телефону обсуждали возможность трехсторонней встречи РФ-США-КНР на саммите АТЭС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали возможность проведения трехстороннего саммита Россия-США-Китай на саммите АТЭС, такая возможность будет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась и такая возможность будет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли такая возможность во время телефонного разговора Путина и Трампа.