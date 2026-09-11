Кремль не увидел поводов для встречи Путина с премьером Японии на саммите АТЭС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не видят поводов для встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Санаэ Такаити на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае в ноябре.

"Не думаю. По крайней мере, с нашей стороны никаких инициатив нет. Мы видим достаточно недружелюбное отношение к нашей стране со стороны японского премьера", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести".

Он добавил, что японская сторона проводит агрессивную политику и движется по пути милитаризации.

При этом Песков не стал комментировать требования Токио внести правки в новую карту мира, где Курильские острова указаны как российская территория. "Мы не собираемся это комментировать", - сказал Песков.