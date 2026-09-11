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Почти 50 тыс. человек покинули свои дома из-за эскалации конфликта в Йемене

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Около 46 тыс. жителей Йемена стали перемещенными лицами после недавнего обострения конфликта между хуситами и признанным на международном уровне правительством Йемена, сообщает в пятницу Международная организация по миграции (МОМ) ООН.

"Не менее 46 тыс. человек вынуждены покинуть дома с момента эскалации боевых действий на прошлой неделе в Йемене. Число перемещенных лиц растет с каждым часом, что вызывает серьезную обеспокоенность", - говорится в пресс-релизе организации, опубликованном на сайте МОМ.

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Согласно последним данным, многие жители покидают западные районы Йемена, в частности, города Моха и Таиз.

МОМ призывает все стороны конфликта "гарантировать безопасный и бесперебойный доступ жителей к гуманитарной помощи, а также обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных миссий".

На прошлой неделе представители движения "Ансар Аллах" (хуситы) начали наступление вдоль западного побережья Йемена.

Ранее в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что хуситы взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, в частности прибрежный город Дубаб, небольшой населенный пункт Мурад, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене начался в 2014 году. С 2022 года в стране наблюдалось относительное затишье, однако с начала июля столкновения между сторонами активизировались в разных районах Йемена.

Йемен хуситы ООН
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