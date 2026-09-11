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Глава CENTCOM направился в Саудовскую Аравию в связи с военными успехами хуситов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер отправился в Саудовскую Аравию для проведения консультаций в связи с крупными военными успехами хуситов в Йемене, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Адмирал Брэд Купер (...) в четверг совершил перелет в Саудовскую Аравию для срочных консультаций по поводу наступления хуситов в Йемене", - написал он в соцсети X.

Ранее Axios сообщал, что, по его данным, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу в четверг, призывая его нанести удары по хуситам, но американский лидер отказался.

В пятницу стали поступать сообщения, что силы хуситов успешно заняли еще несколько населенных пунктов и теперь полностью контролируют йеменское побережье Красного моря. Некоторые СМИ отмечали, что в ходе наступления хуситы встречали лишь слабое сопротивление правительственных сил.

CENTCOM Йемен Саудовская Аравия
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