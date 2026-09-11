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Ушла из жизни сестра недавно почившего короля Норвегии Харальда V

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Норвежская принцесса Астрид Мод Ингеборг, сестра покойного короля Норвегии Харальда V, скончалась в возрасте 94 лет, сообщает в пятницу канцелярия королевского дворца.

"Его Величество Король с глубокой скорбью принял известие о том, что принцесса Астрид ушла из жизни. Она скончалась сегодня, 11 сентября, в возрасте 94 лет", - говорится в сообщении.

Ее племянник, новый король Норвегии Хокон VIII, отметил, что она "всегда уделяла особое внимание и проявляла заботу к наиболее уязвимым слоям общества". Он добавил, что принцесса "была очень предана своему делу и всегда выполняла свои обязанности с интересом, вовлеченностью и заразительным энтузиазмом".

Королевский дворец не уточняет причины и обстоятельства смерти принцессы.

Астрид Мод Ингеборг родилась 12 февраля 1932 года в Осло, стала вторым ребенком и второй дочерью в семье Улафа V и его жены Марты Шведской.

В 1940 году королевская семья покинула Норвегию после вторжения немцев и жила в Вашингтоне. В 1945 году принцесса вернулась в Норвегию. После окончания муниципальной школы в Осло в 1950 году поступила в колледж Леди-Маргарет Холл в составе Оксфордского университета. Там она в течение двух лет изучала философию, социальную экономику и политическую историю.

После смерти своей матери в 1954 году Астрид 14 лет выполняла обязанности первой леди Норвегии. В 1968 году кронпринц Харальд (впоследствии король Харальд V) женился на Соне Харальдсен, и обязанности первой леди перешли к ней.

В 1961 году Астрид вышла замуж за бизнесмена и спортсмена Йохана Мартина Фернера, у супругов родились пятеро детей.

Принцесса Астрид умерла спустя 14 дней после кончины своего брата Харальда V.

Харальд V Норвегия
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