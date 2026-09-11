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Хуситы заявили, что водные пути в районе Йемена закрыты лишь для судов Саудовской Аравии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Морскими путями в районе Йемена могут пользоваться суда любой принадлежности, кроме связанных с Саудовской Аравией, заявил в пятницу военный представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари.

"Вооруженные силы Йемена подтверждают, что морская навигация безопасна для всех компаний, но не для саудовских судов, против которых и так уже действует блокада", - говорится в его заявлении.

Он отметил, что движение продолжит блокаду, боевые действия и атаки на саудовские объекты, пока королевство не откажется от блокады связанных с хуситами территорий. Сари добавил, что в ходе недавнего наступления в провинциях Таиз и Ходейда хуситы взяли под контроль 5,4 тыс. квадратных километров.

Тем временем, по данным агентства "Анадолу", правительственные силы Йемена в пятницу начали удары у западного побережья Йемена, в том числе вокруг портового города Моха, ранее занятого хуситами.

Ранее в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что поддерживаемые Ираном хуситы в ходе операции против правительственных сил Йемена взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, в частности прибрежный город Дубаб, небольшой населенный пункт Мурад, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Йемен Саудовская Аравия
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