Лидеры стран БРИКС обеспокоены блокадой Кубы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС выразили глубокую обеспокоенность ужесточением односторонней блокады Кубы и ее негативным влиянием на экономику, энергоснабжение и гуманитарную ситуацию в стране.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с развитием ситуации вокруг Кубы ввиду ужесточения мер односторонней блокады в отношении этой страны, их негативного влияния на кубинскую экономику, энергоснабжение и гуманитарную ситуацию", - говорится в декларации по итогам саммита БРИКС в Индии.

Главы стран объединения вновь заявили о необходимости прекратить экономические, торговые и финансовые меры против Кубы в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН.

Ранее на этой неделе глава кубинского внешнеполитического ведомства Бруно Родригес заявил, что экономическая блокада со стороны США за последний год нанесла Кубе ущерб в размере более $8 млрд.