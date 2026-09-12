Лидеры БРИКС призвали сирийские власти бороться с терроризмом и экстремизмом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС призывают власти Сирии бороться с терроризмом и экстремизмом, а также предпринять конкретные действия в ответ на обеспокоенность международного сообщества по поводу терроризма.

"Мы обращаемся с настоятельным призывом к Сирии решительно противостоять всем формам терроризма и экстремизма и предпринять конкретные действия в ответ на обеспокоенность международного сообщества по поводу терроризма", - говорится в декларации по итогам саммита БРИКС в Индии.

В документе подчеркивается "безотлагательная необходимость решения проблемы иностранных террористов-боевиков, представляющих серьезную угрозу для стабильности и безопасности Сирии и всего региона."

"Кроме того, мы вновь подтверждаем необходимость вывода оккупационных сил из Сирии", - отмечают лидеры стран БРИКС.

Государства объединения призвали обеспечить мирный и инклюзивный политический переход в Сирии под руководством и при участии самих сирийцев, при содействии ООН и без вмешательства извне. Этот процесс, как отмечается в документе, должен гарантировать безопасность и благополучие гражданского населения, соблюдение прав всех слоев сирийского общества, включая меньшинства, и соответствовать принципам резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

В БРИКС призвали международное сообщество поддержать постконфликтное восстановление и реконструкцию Сирии.

Документ также подтверждает приверженность принципам суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии.