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Захарова объяснила, почему Башара Асада приняли в России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Решение принять в России бывшего президента Сирии Башара Асада принималось исключительно из гуманитарных соображений, в нем не было политической подоплеки, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Никакой политической подоплёки в решении о его приеме в нашей стране не было и нет. Оно принималось, исходя сугубо из гуманитарных соображений в драматических условиях смены власти в Сирии, где ему и членам его семьи грозила гибель", - сказала она.

Ее спросили, может ли Россия выдать Асада после того, как суд в Дамаске заочно приговорил его к смертной казни.

Мария Захарова МИД Сирия Башар Асад
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