Обама призвал конгрессменов-демократов заняться вопросом безопасности ИИ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама попросил конгрессменов от Демократической партии в ближайшие годы в приоритетном порядке заниматься темой безопасности ИИ для человека, сообщает The New York Times.

По данным газеты, ранее на этой неделе Обама в ходе закрытого для прессы мероприятия по сбору средств на предвыборные кампании выразил опасения по поводу дальнейшего развития ИИ. "Обама предупредил, (...) что технологии ИИ могут представлять опасность, если не наладить правильное управление ими. Он призвал демократов сделать из этой темы свой приоритет на ближайшие годы", - говорится в статье.

Также Обама, сохраняющий большое влияние в Демократической партии, призвал лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса в случае победы демократов на выборах в ноябре инициировать в Конгрессе обсуждение вопросов об ИИ.

"Также он выразил мнение, что кандидаты в президенты на выборах 2028 года должны уделять много внимания теме ИИ. У них должен быть четкий план того, как решать возможные проблемы в сфере безопасности и экономики по мере развития ИИ", - пишет газета.

Ранее на этой неделе руководители ряда ведущих американских компаний-разработчиков ИИ выразили мнение, что разработку искусственного интеллекта нужно притормозить, чтобы убедиться, что в дальнейшем эти технологии останутся безопасными для людей. В частности, глава Anthropic Дарио Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.