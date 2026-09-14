Военные РФ заявили о поражении используемых ВСУ локомотивов и эшелонов в пяти областях

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ряде областей Украины нанесены удары по локомотивам и железнодорожным эшелонам с целью снижения логистических возможностей ВСУ.

"Расчетами ударных БПЛА-К "Герань-4 Сикер" были поражены локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, использующиеся для перевозки в том числе различных грузов военного назначения по территории Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Удары нанесены по железнодорожному транспорту в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, заявило министерство.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.

13 сентября Минобороны РФ заявило об ударах в западных регионах Украины по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.