Поиск

Военные РФ заявили о поражении используемых ВСУ локомотивов и эшелонов в пяти областях

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ряде областей Украины нанесены удары по локомотивам и железнодорожным эшелонам с целью снижения логистических возможностей ВСУ.

"Расчетами ударных БПЛА-К "Герань-4 Сикер" были поражены локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, использующиеся для перевозки в том числе различных грузов военного назначения по территории Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Удары нанесены по железнодорожному транспорту в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, заявило министерство.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.

13 сентября Минобороны РФ заявило об ударах в западных регионах Украины по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы.

Минобороны РФ ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 сентября

Трамп заверил, что с Киевом обсуждают лицензии лишь на менее продвинутую версию ракет Patriot

Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

 Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

"Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

 "Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

Саудовская Аравия внесла поправки в предложения Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

 Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

На парламентских выборах в Швеции побеждает оппозиция

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

 Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам

 Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11732 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3707 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов