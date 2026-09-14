Узбекистан обязал иностранные маркетплейсы встать на налоговый учет в стране

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил поправки в Налоговый кодекс страны, направленные на усиление регулирования электронной коммерции в республике.

Текст поправок опубликован на портале государственных правовых актов lex.uz.

В кодекс, в частности, внесены поправки, затрагивающие работу иностранных электронных торговых платформ. Они приравниваются к зарубежным интернет-компаниям, оказывающим услуги для резидентов Узбекистана, и несут соответствующие обязанности. Иностранные маркетплейсы должны будут встать на учет в электронном офисе Налогового комитета и платить НДС с товаров, проданных в Узбекистане.

Заявление о постановке на учет должно быть подано в течение 30 дней после первой сделки на территории страны. Также маркетплейс сможет обратиться за снятием с учета в течение 30 дней после прекращения работы на территории страны.

Ежеквартально иностранные электронные торговые площадки, стоящие на учете, будут предоставлять в налоговые органы отчетность. Налоги требуется уплачивать не позже крайнего срока подачи отчетности - 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (например, за первый квартал - до 20 апреля).

Также поправки регламентируют случаи, когда иностранные компании продают товары и услуги физлицам через узбекистанские маркетплейсы. В этом случае операторы площадок, проводящих расчеты в пользу иностранных продавцов, считаются налоговыми агентами.

Поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 12 декабря 2026 года.