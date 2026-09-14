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Хуситы взяли под контроль архипелаг Ханиш в Красном море

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) заняло архипелаг Ханиш на юге Красного моря, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на источники из числа хуситов и представителей властей Йемена.

"По словам двух чиновников и представителя хуситов, повстанцы разместили силы на островах Ханиш в 160 км от Баб-эль-Мандебского пролива после того, как сотни проправительственных бойцов покинули архипелаг", - передает агентство.

По его данным, хуситы захватили остров Малый Ханиш и Большой Ханиш. До этого они заняли острова Зукар на севере архипелага.

AP поясняет, что "Ансар Аллах" недавно смогло добиться наиболее крупных за последние годы территориальных приобретений в Йемене, а Иран может получить дополнительный рычаг давления в конфликте с США.

В понедельник в Тегеране вновь заявили, что не связаны с происходящим в Йемене. "Мы не имеем никакого отношения к событиям в Йемене", - приводит "Аль-Джазира" слова представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с 2022 года в нем наблюдалось относительное затишье. С начала июля 2026 года бои между правительственными войсками и хуситами активизировались в разных районах страны. На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу, а также острова Перим и Зукар.

хуситы Ханиш Красное море Йемен
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