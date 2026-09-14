Иран отрицает проведение работ в рамках ядерного проекта в горах близ Натанза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Иран в понедельник опроверг информацию США о проведении каких-либо связанных с ядерным проектом работ в районе горы Кух-е Коланг (Пикакс).

"Утверждения о горе Кух-е Коланг - это всего лишь медиакампания, не имеющая под собой никаких оснований", - сообщил в понедельник на брифинге представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, сообщения о существовании предполагаемых ядерных объектов в горах являются частью американской медийной и психологической войны.

Багаи отметил, что Тегеран передал МАГАТЭ всю необходимую информацию о работах в том районе.

Трамп неоднократно угрожал нанести удар по этой горе, потому что Тегеран якобы проводит там работы в рамках ядерного проекта.

Гора Кух-е Коланг расположена недалеко от города Натанза, где расположен один из основных ядерных объектов Ирана.