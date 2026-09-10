МАГАТЭ зафиксировало активность в районе горы в Иране, под которой может находиться ядерный объект

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ заявили о строительной активности в районе горы Кух-е Коланг (англ.: Пикакс), расположенной в 1,5 км от завода по обогащению урана в иранском городе Натанзе, под которой якобы располагается объект ядерной программы Тегерана.

"Спутниковые снимки указывают на новое движение на объекте, расположенном к югу от основного иранского завода по обогащению урана", - заявил в четверг гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с Bloomberg.

Он отметил, что у агентства нет точных данных об активности, которая ведется в этой местности, и добавил, что МАГАТЭ необходимо провести расследование объекта.

В среду совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой Иран не в полной мере исполнял обязательства в ядерной сфере, в частности, отказывался допускать инспекторов агентства к своим ядерным объектам. Впоследствии совет управляющих передал документ в Совет Безопасности ООН.

Представители МИД Ирана раскритиковали резолюцию и заявили, что передача иранского ядерного вопроса в Совет Безопасности ООН "совершенно неуместна, поскольку Иран не нарушал никаких обязательств".