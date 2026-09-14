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Еврокомиссия подготовила законопроект об ограничении соцсетей для детей до 15 лет

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия подготовила законопроект об ограничении доступа детей в возрасте до 15 лет к соцсетям и платформам для обмена видео, сообщает Politico со ссылкой на подготовительные документы.

По информации издания, 17 сентября ЕК представит новый закон EU KIDS Act, устанавливающий возрастные ограничения, а также новые правила, требующие, чтобы соответствующие продукты, например, социальные сети и ИИ-компаньоны были безопасными по своей архитектуре, то есть основывались на принципе "безопасности по умолчанию".

Предложение предусматривает создание "многоуровневой системы доступа к социальным сетям под родительским контролем для детей до 15 лет". Решение усилить защиту несовершеннолетних в соцсетях принято на фоне резкой критики со стороны экспертов в области здравоохранения, политиков и родителей, обеспокоенных влиянием таких платформ, как TikTok и другие, на психическое здоровье детей.

Издание отмечает, что этому предшествовали "месяцы сильного давления со стороны лидеров государств (в частности, президента Франции Эммануэля Макрона), требовавших сделать этот вопрос приоритетным в политической повестке". Австрия, Дания, Франция, Греция и Испания уже активно работают над принятием национальных законов, ограничивающих доступ детей к социальным сетям.

Ожидается, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен представит более подробную информацию в своем программном докладе о состоянии Евросоюза 16 сентября в Европарламенте в Страсбурге.

Официальный представитель ЕК Олоф Жилл подтвердил на брифинге 14 сентября, что представление нового закона запланировано на 17 сентября. Это предложение ЕС будет распространяться на социальные сети, платформы для обмена видео, онлайн-игры, а также чат-боты и ИИ-компаньонов, но не затронет образовательные инструменты.

Как следует из подготовительных документов, инициатива также включает ряд мер по просвещению и обучению детей, родителей и опекунов. Ранее в этом году группа экспертов в области здравоохранения и технологий, созванная фон дер Ляйен, представила схожие рекомендации по ограничению доступа к "социальным сетям плюс" (social media+), включая сервисы вроде ИИ-компаньонов.

Politico отмечает, что текст законопроекта еще может быть изменен до его официального представления в четверг. В дальнейшем его предстоит согласовать с государствами ЕС и Европарламентом.

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