Поиск

Трамп не видит необходимости в механизмах по контролю над разработкой ИИ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Для контроля за развитием искусственного интеллекта (ИИ) требуется всего лишь умный президент, написал в Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп.

"Единственный контроль за ИИ, который нужен, - это сильный и умный, с высоким коэффициентом интеллекта, президент, и у США такой есть", - считает он.

Трамп повторил, что считает важным опередить Китай в разработке ИИ.

На прошлой неделе руководители ряда американских компаний-разработчиков ИИ выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием искусственного интеллекта нужно притормозить. Это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. В частности, глава Anthropic Дарио Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.

Ранее в сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность тем, что "развитие ИИ может представлять риск для существования человечества".

Дональд Трамп Китай США Anthropic Дарио Амодеи Фолькер Тюрк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВС России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины

Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики

 Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Всебелорусское народное собрание проведет заседание в Минске в декабре

 Всебелорусское народное собрание проведет заседание в Минске в декабре

В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо

 В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо

Минобороны РФ сообщило об ударах по двум сухогрузам в порту Одессы

В Кремле поддержали стремление Кубы стать полноправным членом БРИКС

ЕК рассматривает возможность групповых высылок нелегальных мигрантов

Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

 Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м

 Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11743 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3709 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов