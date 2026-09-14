Трамп не видит необходимости в механизмах по контролю над разработкой ИИ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Для контроля за развитием искусственного интеллекта (ИИ) требуется всего лишь умный президент, написал в Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп.

"Единственный контроль за ИИ, который нужен, - это сильный и умный, с высоким коэффициентом интеллекта, президент, и у США такой есть", - считает он.

Трамп повторил, что считает важным опередить Китай в разработке ИИ.

На прошлой неделе руководители ряда американских компаний-разработчиков ИИ выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием искусственного интеллекта нужно притормозить. Это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. В частности, глава Anthropic Дарио Амодеи высказался за то, чтобы независимые аудиторы изучили стандарты безопасности компаний. Также он считает нужным наладить международное сотрудничество, чтобы согласовать общие правила разработки ИИ.

Ранее в сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность тем, что "развитие ИИ может представлять риск для существования человечества".