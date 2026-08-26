Токаев предложит парламенту запретить регистрацию детей в соцсетях

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане планируют на законодательном уровне запретить регистрацию в соцсетях пользователям младше 16 лет, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции педагогов.

"Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет. На открытии первой сессии Курултая предложу депутатам рассмотреть данный вопрос", - сказал он.

По его мнению, принятый в 2018 году закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в современных реалиях требует переосмысления и внесения серьезных изменений.

"Социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа. Психологическое благополучие, эмоциональная устойчивость, нравственное воспитание подрастающего поколения уже стали важными факторами национальной безопасности и устойчивого развития страны", - заявил Токаев.

Он отметил, что схожие шаги уже предприняты многими передовыми странами.

"Полагаю, и нам пора перейти от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей, иначе это может отрицательно повлиять на стабильность в обществе", - подчеркнул президент.

По его словам, правительству следует принять меры по фильтрации содержания контента в целях защиты детей.

"Полагаться только на ответственность родителей не приходится по ряду известных и достаточно объективных причин. Поэтому поручаю масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт, которые смогут обеспечить информационный иммунитет", - резюмировал Токаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают вопрос ограничения доступа детей к социальным сетям. Поправки регулируют деятельность онлайн-платформ и масс-медиа, предусматривают запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста.